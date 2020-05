【KTSF 黃恩光報導】

救世軍本週六在東灣奧克蘭(屋崙)舉行免下車食物派發活動,將送出1,000個食物盒,以及Safeway禮物卡,給受到疫情影響而挨餓的家庭。

救世軍新型肺炎緊急食物補助活動drive thru地點是屋崙66 Avenue 1034號,時間是星期六早上9點至下午1點,不需要預約,不過領取食物的人士需要出示政府發出的身份證明。

至於沒有合法居留權的人士,救世軍表示,可以出示本國政府發出的身份證明。

救世軍當天派出的食物盒裡面,有十多種不易變壞的食品,還有價值20元的Safeway禮物卡,詳情請致電:(510) 383-9300。

