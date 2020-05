疫情下市民如何減輕垃圾收集員工作負擔（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

因為居家抗疫令,民眾大部分時間都待在家裡,以致產生的垃圾也比以往多,民眾應該怎樣做,可以幫助在疫情之下仍必須工作的垃圾收集員減輕一些工作負擔呢?

Dave Pretari是舊金山Recology垃圾回收處理公司的司機兼收集員,他說自從3月中實施居家抗疫令以來,學校停課,許多人在家工作,也令居家的垃圾明顯增加。

Pretari說:「所以垃圾重很多,我們放入卡車的東西更重了,有許多屋院垃圾,因為每個人都在剪枝除草,都是這些垃圾。」

Recoloogy的資料顯示,自從居民留守家中後,舊金山的住宅和公寓垃圾增加約5%,商業垃圾反而下降一成半到兩成,尤其是大部分餐廳停業,部分只做外賣生意。

為保障員工安全,Recology也採取了更嚴格的防護措施。

Recology發言人Robert Reed說:「我們戴著口罩和手套,卡車裡有免洗擦手液,我們非常認真地對待這一點,最重要的是,我們服務於這個城市,保持舊金山清潔,清除垃圾,盡可能多的回收物料。」

為應對疫情,Recology在2月就已經訂購了更多的防護用品,並額外安裝了30個洗手站,以及錯開員工上班時間,減少人與人接觸的機會。

作為居民,也不要亂丟用過的口罩和手套,應該丟進填埋垃圾桶,如果外出,可隨身帶一個小食品袋,裝用過的口罩和手套。

而回收的紙箱、紙盒和鋁罐,則建議壓扁後再裝入回收桶。

Reed說:「非常重要的是,我們要將紙盒壓扁,壓扁比薩餅和麥片盒,壓扁飲料罐,這樣可以讓你的回收桶容量更大,你能節省一些空間,因為你可能需要空間。」

至於堆肥計劃,包括回收食物殘渣和樹枝雜草,舊金山也是全國的典範,每天將收集的數百噸食物殘渣變成本地農場、酒莊和果園的肥料。

Reed說:「我們看到參與綠色堆肥計劃的住宅有增加,在這段期間,人們參與堆肥太棒了,對環境有非常大的好處。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。