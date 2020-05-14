疫情下市民如何減輕垃圾收集員工作負擔（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

因為居家抗疫令，民眾大部分時間都待在家裡，以致產生的垃圾也比以往多，民眾應該怎樣做，可以幫助在疫情之下仍必須工作的垃圾收集員減輕一些工作負擔呢？

Dave Pretari是舊金山Recology垃圾回收處理公司的司機兼收集員，他說自從3月中實施居家抗疫令以來，學校停課，許多人在家工作，也令居家的垃圾明顯增加。

Pretari說：「所以垃圾重很多，我們放入卡車的東西更重了，有許多屋院垃圾，因為每個人都在剪枝除草，都是這些垃圾。」

Recoloogy的資料顯示，自從居民留守家中後，舊金山的住宅和公寓垃圾增加約5%，商業垃圾反而下降一成半到兩成，尤其是大部分餐廳停業，部分只做外賣生意。

為保障員工安全，Recology也採取了更嚴格的防護措施。

Recology發言人Robert Reed說：「我們戴著口罩和手套，卡車裡有免洗擦手液，我們非常認真地對待這一點，最重要的是，我們服務於這個城市，保持舊金山清潔，清除垃圾，盡可能多的回收物料。」

為應對疫情，Recology在2月就已經訂購了更多的防護用品，並額外安裝了30個洗手站，以及錯開員工上班時間，減少人與人接觸的機會。

作為居民，也不要亂丟用過的口罩和手套，應該丟進填埋垃圾桶，如果外出，可隨身帶一個小食品袋，裝用過的口罩和手套。

而回收的紙箱、紙盒和鋁罐，則建議壓扁後再裝入回收桶。

Reed說：「非常重要的是，我們要將紙盒壓扁，壓扁比薩餅和麥片盒，壓扁飲料罐，這樣可以讓你的回收桶容量更大，你能節省一些空間，因為你可能需要空間。」

至於堆肥計劃，包括回收食物殘渣和樹枝雜草，舊金山也是全國的典範，每天將收集的數百噸食物殘渣變成本地農場、酒莊和果園的肥料。

Reed說：「我們看到參與綠色堆肥計劃的住宅有增加，在這段期間，人們參與堆肥太棒了，對環境有非常大的好處。」

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