快餐連鎖店麥當勞推出星期五送薯條活動。

麥當勞表示,即日起顧客每逢星期五,透過麥當勞的App消費滿一元,就可以免費獲贈一客中薯條,優惠期至6月底。

每名顧客在優惠日只可享有優惠一次。

