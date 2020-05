海外港人是否合資格領取「銅心口罩」（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港政府向每名香港居民免費派發可重用的布口罩,現在已經開始接受申請,但身在海外的香港人有沒有資格領取?又應該如何申請呢?

在香港研發的「銅心口罩」(CU Mask),為所有持香港身分證的居民而設,已經接受當地民眾在網上報名領取,居於海外的香港人雖然亦有資格申請,但要等到5月31日才可以登記。

香港駐舊金山經貿辦事處處長蔣志豪說:「在登記的時候,是需要提供一個香港本地的地址,讓我們可以將口罩派遞到香港地址,然後可能安排大家在香港的親友,將口罩寄給大家。」

蔣志豪表示,為了確保口罩能送到市民的手中,香港政府不會將口罩寄到海外,一個「銅心口罩」大約能重複使用60次,60次過後,只要更換濾芯,口罩又能再重用。

香港的疫情雖然算是穩定下來,但全世界各地的疫情仍在爆發,因此處長提醒,香港的入境政策其實尚未放寬。

蔣志豪說:「在美國回香港的朋友,依然回到香港是需要經過一個14天的隔離,特別我想提一提是,暫時來說在美國回香港,只能夠是一些香港居民才可以回去,非香港居民暫時來說是不能夠容許他們透過飛機入境。」

對於台灣政府向一些身處海外而在台灣沒有緊密親友的僑民,免費派發醫療口罩,蔣志豪表示,香港政府未有相關打算,但他會向當局反應海外香港人的需求。

