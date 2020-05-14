海外港人是否合資格領取「銅心口罩」（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港政府向每名香港居民免費派發可重用的布口罩，現在已經開始接受申請，但身在海外的香港人有沒有資格領取？又應該如何申請呢？

在香港研發的「銅心口罩」（CU Mask），為所有持香港身分證的居民而設，已經接受當地民眾在網上報名領取，居於海外的香港人雖然亦有資格申請，但要等到5月31日才可以登記。

香港駐舊金山經貿辦事處處長蔣志豪說：「在登記的時候，是需要提供一個香港本地的地址，讓我們可以將口罩派遞到香港地址，然後可能安排大家在香港的親友，將口罩寄給大家。」

蔣志豪表示，為了確保口罩能送到市民的手中，香港政府不會將口罩寄到海外，一個「銅心口罩」大約能重複使用60次，60次過後，只要更換濾芯，口罩又能再重用。

香港的疫情雖然算是穩定下來，但全世界各地的疫情仍在爆發，因此處長提醒，香港的入境政策其實尚未放寬。

蔣志豪說：「在美國回香港的朋友，依然回到香港是需要經過一個14天的隔離，特別我想提一提是，暫時來說在美國回香港，只能夠是一些香港居民才可以回去，非香港居民暫時來說是不能夠容許他們透過飛機入境。」

對於台灣政府向一些身處海外而在台灣沒有緊密親友的僑民，免費派發醫療口罩，蔣志豪表示，香港政府未有相關打算，但他會向當局反應海外香港人的需求。

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