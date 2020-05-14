美國4月份食品雜貨價格上漲2.6%

【KTSF 蔡璐陽報導】

根據勞工統計局的數據顯示，4月份的食品雜貨價格上漲了2.6%，這是自1974年以來，一個月內價格上漲幅度最大的一次，究竟是什麼原因呢？

可能有民眾已經發現，最近去超市購物，賬單價格比以往高了一些。

由於新冠疫情，許多餐廳都歇業，大量的民眾選擇在家做飯，於是對於食品的需求急劇上升，但是食物生產商和農民們卻無法應對這突如其來的轉變，及時地將更多食品運送到超市，然而一些肉類加工廠爆發新冠病毒感染，這更使已經很薄弱的供給鏈雪上加霜。

一些肉類生產商不得不關閉工廠，貨品只能積壓在倉庫裡，而全國也要面對肉類短缺的情況，這些事件的發生，也促使很多消費者囤積食物，於是一些超市為了防止斷貨，開始推行限購商品。

另一些商家則通過提高價格，來對某些商品進行定量分配，其他人則將上漲的成本轉嫁給了消費者，因為他們面臨著供應商的更高成本，這也就是為何食品雜貨價格突然上升很多的原因。

接下來我們就看看一天三頓飯的價格究竟上漲了多少，早餐中經常包含的雞蛋，在4月上漲了16.1%，麥片和牛奶上漲了1.5%，麵包上漲了3.7%，果汁上漲了3.8%，烘培咖啡上漲了1.2%，速溶咖啡上漲了2.5%。

再來看看午餐，湯上漲了超過2.6%，碳酸飲料上漲了4.5%，餅乾上漲了5.1%，水果整體平均上漲了1.5%，其中人們經常購買的蘋果上升4.9%，橙子上升5.6%，柑橘類上漲4.3%。

經常出現在晚餐的肉類整體上漲3.3%，當中豬肉上漲3%，雞肉上漲5.8%，新鮮魚類上漲4.2%，熱狗上升5.7%，而蔬菜上升1.5%，罐裝蔬菜上升3.6%，嬰兒食品則上升了2.7%。

不過在大部分食品都漲價的情況下，也有個別食品的價格下降了，比如火腿下跌了1.7%，香腸下降了0.3%，黃油下降了1.3%，即食沙拉下降3.6%，杯子蛋糕下降2.3%，西紅柿下降1.4%。

當然在這樣的情況下，雖然購買食品雜貨的開支會增加，但是汽油、服裝，還有車保險等的價格，卻因為疫情影響大幅下降，或許在其他方面開支的減少，能夠幫您平衡在食品上的支出。

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