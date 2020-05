美國4月份食品雜貨價格上漲2.6%

【KTSF 蔡璐陽報導】

根據勞工統計局的數據顯示,4月份的食品雜貨價格上漲了2.6%,這是自1974年以來,一個月內價格上漲幅度最大的一次,究竟是什麼原因呢?

可能有民眾已經發現,最近去超市購物,賬單價格比以往高了一些。

由於新冠疫情,許多餐廳都歇業,大量的民眾選擇在家做飯,於是對於食品的需求急劇上升,但是食物生產商和農民們卻無法應對這突如其來的轉變,及時地將更多食品運送到超市,然而一些肉類加工廠爆發新冠病毒感染,這更使已經很薄弱的供給鏈雪上加霜。

一些肉類生產商不得不關閉工廠,貨品只能積壓在倉庫裡,而全國也要面對肉類短缺的情況,這些事件的發生,也促使很多消費者囤積食物,於是一些超市為了防止斷貨,開始推行限購商品。

另一些商家則通過提高價格,來對某些商品進行定量分配,其他人則將上漲的成本轉嫁給了消費者,因為他們面臨著供應商的更高成本,這也就是為何食品雜貨價格突然上升很多的原因。

接下來我們就看看一天三頓飯的價格究竟上漲了多少,早餐中經常包含的雞蛋,在4月上漲了16.1%,麥片和牛奶上漲了1.5%,麵包上漲了3.7%,果汁上漲了3.8%,烘培咖啡上漲了1.2%,速溶咖啡上漲了2.5%。

再來看看午餐,湯上漲了超過2.6%,碳酸飲料上漲了4.5%,餅乾上漲了5.1%,水果整體平均上漲了1.5%,其中人們經常購買的蘋果上升4.9%,橙子上升5.6%,柑橘類上漲4.3%。

經常出現在晚餐的肉類整體上漲3.3%,當中豬肉上漲3%,雞肉上漲5.8%,新鮮魚類上漲4.2%,熱狗上升5.7%,而蔬菜上升1.5%,罐裝蔬菜上升3.6%,嬰兒食品則上升了2.7%。

不過在大部分食品都漲價的情況下,也有個別食品的價格下降了,比如火腿下跌了1.7%,香腸下降了0.3%,黃油下降了1.3%,即食沙拉下降3.6%,杯子蛋糕下降2.3%,西紅柿下降1.4%。

當然在這樣的情況下,雖然購買食品雜貨的開支會增加,但是汽油、服裝,還有車保險等的價格,卻因為疫情影響大幅下降,或許在其他方面開支的減少,能夠幫您平衡在食品上的支出。

