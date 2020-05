台灣僑委會派發醫療口罩 官員説明申請規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會向全球各地免費派發50萬個醫療口罩,其中有51,000片成人口罩,以及3,000片兒童口罩已經抵達灣區,並從週三開始接受登記,僅限在台灣沒有二等親的旅外台灣僑民申請,帶您了解申請詳情及規定。

Made in Taiwan,台灣製造的醫療口罩,現在在灣區也有機會領取,位於Milpitas的金山灣區僑教中心,已經收到台灣僑委會寄來的51,000片成人醫療口罩,以及3,000片兒童口罩,將發放給在台灣沒有二等親的僑民,週三第一天接受申請。

金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮說:「剛開始就有一點,民眾搶著剛開始做,所以稍微有一點混亂,可是後面就進入軌道了,那我們剛剛統計一下,到4點之前,從今天上午9點到下午4點,大概收了250件的資料。」

查核後符合資格的人士會收到確認通知,並告知一個特定時間,到僑教中心領取15片口罩,那麼申請資格有哪些規定?

閻樹榮說:「你必須要具有中華民國國籍的證明,這個包含護照、身分證,甚至你的戶口名簿、戶籍謄本,任何可以證明你是中華民國國民的證件都可以,這是第一個,第二個,你要有居住在北加州、內華達州或是猶他州這些地方居民的證明,這可能就包含駕照、水電瓦斯費,上面有你的名字跟住址的這種證明等等,可以證明你是這幾個地方居民的文件,第三個要填寫需求書,那這個需求書就是有點做一個聲明的味道。」

由於台灣已經開放二等親以內的家屬寄口罩到海外給親友,因此這次的免費醫療口罩,發放對象是在台灣沒有二等親可以幫你寄口罩到海外的僑民,因此申請的需求書,就是要查驗這部分的親屬關係。

閻樹榮說:「如果你是在台灣,有二親等幫你寄的話,因為到時候我們這些資料都要彙整送回去僑務委員會,那他到時候做一個比對,查核的時候,他發現你其實在台灣的親屬有寄給你的話,基本上你在台灣的親屬寄給你的權利就會被限制,因為台灣親人寄的話,二個月是可以寄30片。」

閻樹榮表示,這次口罩數量很多,只要在星期二到星期日期間,上網登記申請而且符合資格,都能拿到口罩,兩個月可以領取15片免費口罩,之後還可以再繼續領取。

閻樹榮說:「你必須兩個月,隔了兩個月之後才能再去請領,下一次的15片,那距離下一次還很長,我們這邊已經規劃好,就是兩個月之後,如果要領的話,其實就不必再送國籍證明的資料,跟居住證明的資料,因為我們已經有了,可是你還是要再填一次,申請書跟一個新的日期作為下一次申請的依據。」

想了解更多詳情或是上網登記,可以到台灣僑委會官網,找到金山灣區華僑文教中心的網頁查詢,網址:http://overseas.ocac.org.tw

