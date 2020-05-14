台灣僑委會派發醫療口罩 官員説明申請規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會向全球各地免費派發50萬個醫療口罩，其中有51,000片成人口罩，以及3,000片兒童口罩已經抵達灣區，並從週三開始接受登記，僅限在台灣沒有二等親的旅外台灣僑民申請，帶您了解申請詳情及規定。

Made in Taiwan，台灣製造的醫療口罩，現在在灣區也有機會領取，位於Milpitas的金山灣區僑教中心，已經收到台灣僑委會寄來的51,000片成人醫療口罩，以及3,000片兒童口罩，將發放給在台灣沒有二等親的僑民，週三第一天接受申請。

金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮說：「剛開始就有一點，民眾搶著剛開始做，所以稍微有一點混亂，可是後面就進入軌道了，那我們剛剛統計一下，到4點之前，從今天上午9點到下午4點，大概收了250件的資料。」

查核後符合資格的人士會收到確認通知，並告知一個特定時間，到僑教中心領取15片口罩，那麼申請資格有哪些規定？

閻樹榮說：「你必須要具有中華民國國籍的證明，這個包含護照、身分證，甚至你的戶口名簿、戶籍謄本，任何可以證明你是中華民國國民的證件都可以，這是第一個，第二個，你要有居住在北加州、內華達州或是猶他州這些地方居民的證明，這可能就包含駕照、水電瓦斯費，上面有你的名字跟住址的這種證明等等，可以證明你是這幾個地方居民的文件，第三個要填寫需求書，那這個需求書就是有點做一個聲明的味道。」

由於台灣已經開放二等親以內的家屬寄口罩到海外給親友，因此這次的免費醫療口罩，發放對象是在台灣沒有二等親可以幫你寄口罩到海外的僑民，因此申請的需求書，就是要查驗這部分的親屬關係。

閻樹榮說：「如果你是在台灣，有二親等幫你寄的話，因為到時候我們這些資料都要彙整送回去僑務委員會，那他到時候做一個比對，查核的時候，他發現你其實在台灣的親屬有寄給你的話，基本上你在台灣的親屬寄給你的權利就會被限制，因為台灣親人寄的話，二個月是可以寄30片。」

閻樹榮表示，這次口罩數量很多，只要在星期二到星期日期間，上網登記申請而且符合資格，都能拿到口罩，兩個月可以領取15片免費口罩，之後還可以再繼續領取。

閻樹榮說：「你必須兩個月，隔了兩個月之後才能再去請領，下一次的15片，那距離下一次還很長，我們這邊已經規劃好，就是兩個月之後，如果要領的話，其實就不必再送國籍證明的資料，跟居住證明的資料，因為我們已經有了，可是你還是要再填一次，申請書跟一個新的日期作為下一次申請的依據。」

想了解更多詳情或是上網登記，可以到台灣僑委會官網，找到金山灣區華僑文教中心的網頁查詢，網址：http://overseas.ocac.org.tw

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