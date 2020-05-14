包維爾指美國當前經濟衰退恐長久損害生產力

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三表示，當前的經濟衰退是深遠漫長，前所未有這麼差，可能對經濟生產力造成長久損害。

包維爾週三參加Peterson國際經濟研究所的視像會議時，他形容當前的經濟困境是前所未有這麼差。

包維爾：「我們所有人都受影響，重擔主要落在那些最不能承受的人身上，這次經濟下滑的規模和速度是前所未有，比起二次大戰以來的任何衰退明顯更差。」

包維爾又說，有近四成年收入4萬元以下的家庭失去工作，那種痛苦是難以形容。

包維爾：「這種經濟逆轉導致的痛苦是難以形容，面對不確定將來，更令生活顛倒。」

包維爾指出，面對深遠漫長的經濟下滑，可能對經濟生產力造成長久損害，復甦可能需要一段時間才可以增加動力，期間資金流動問題可能轉變為另一個償還能力問題。

他重申，聯儲局將會用盡所有貨幣政策工具，直至危機過去以及經濟復甦出現為止，他又呼籲國會採取行動，刺激經濟來緩和對長遠經濟損害的風險。

另外，對沖基金經理Kyle Bass推測，由於受到疫情衝擊，商業幾乎停頓，可能導致美國經濟GDP收縮起碼一成，等於陷入經濟蕭條，比過去幾次金融危機的嚴重程度更加惡劣幾倍。

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