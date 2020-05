【KTSF】

東灣Fairfield警方正尋求公眾提供線索,捉拿涉嫌在Target連鎖店偷走大量化妝品的3名女疑犯,警方指她們數日後返回同一分店企圖再犯案。

Fairfield警方週四公開疑犯的照片,她們年約十來至20餘歲,3人涉嫌偷走總值2,500元的貨品。

案發分店位於Cadenasso Drive 2059號,警方稱,3名疑犯首次犯案後,隔了兩天返回同一分店,企圖再犯案,但店內的保安把3人截停,3人隨後乘坐一輛銀色SUV汽車逃去無蹤。

