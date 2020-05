前聯邦衛生官員警告今冬疫情或更壞

【KTSF 張麗月報導】

遭撤職的前任主管疫苗研發的聯邦衛生官員Rick Bright醫生,週四在國會眾議院一個小組作證,他指出,疫情現時繼續蔓延,但特朗普政府缺乏一套標準由中央統籌的檢測和分發疫苗的政策,因此到了冬天流感季節到來時,情況可能會更壞。

Rick Bright醫生說,最壞的情況還未到。

Bright說:「2020年可能是現代史上最黑暗的冬天。」

他曾經主管聯邦屬下負責研發疫苗的機構,也曾經在今年初警告說,要做好應對措施面對新型冠狀病毒擴散,他當時已指出,美國必須關注病毒檢測設施不足和醫療物資短缺問題,但是特朗普政府沒有理會。

他也曾因為拒絕推廣一隻特朗普支持的抗瘧疾藥物去治療新型肺炎而被撤職,調去另國立衛生研究所工作。

Bright醫生也在疫情早期曾向聯邦衛生部提出N95口罩不足,而有美國生產商聲稱有能力在美國每月生產上百萬個N95口罩,但得不到積極回應,他因此大力抨擊特朗普政府沒有做足準備面對疫情,整體來說他指聯邦沒有一套中央防疫抗疫機制。

他警告說,如果政府沒有一套全面統一的檢測和疫苗分發政策,疫情將會繼續蔓延惡化,而到了秋冬,新型肺炎疫情如果反彈,又與流行感冒季節重叠,就更加難以應付,所以應該汲取教訓,超前作出抗疫部署,當中必須預計到研發疫苗需要起碼一年至一年半時間,研發工作不能操之過急,而跳過一些關鍵步驟,令到疫苗的安全有問題。

對於Bright醫生的作證,特朗普就指他是一個憤世嫉俗的人。

