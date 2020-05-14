加州18縣獲准重開經濟 紐森增應對山火撥款

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森在週三例行記者會中，談及疫情期間如何準備應付加州山火。

紐森表示，今年1月至5月，加州一共發生了1,135宗山火，比去年同期高出六成。

紐森表示，聘請了106人組成山火諮詢委員會，全天候監測電力公司，最初會作為州府部門運作，但是日後將轉型成獨立機構。

此外，州府又會增加8,570萬元撥款給加州消防局，為山火季節做好準備。

紐森預料，消防局須要增加600名消防員，另外撥款1.27億元給州府應急服務部門。

紐森又表示，太平洋媒電公司（PG&E）有增加天氣監測站和監測鏡頭慎防山火發生，以及制定了新的公共停電指引。

加州再多87人死於新型肺炎，累計2,934人死亡，另外週三多1,759人染病，確診個案突破7.1萬宗。

現時加州有18個縣符合州府的衛生條件，批准進一步放寬居家令，分別是Amador、Butte、Calaveras、Colusa、El Dorado、Glenn、Lassen、Mariposa、Nevada、Placer、Plumas、San Benito、Shasta、Sierra、Sutter、Tehama、Tuolumne和Yuba縣。

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