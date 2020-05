加州18縣獲准重開經濟 紐森增應對山火撥款

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森在週三例行記者會中,談及疫情期間如何準備應付加州山火。

紐森表示,今年1月至5月,加州一共發生了1,135宗山火,比去年同期高出六成。

紐森表示,聘請了106人組成山火諮詢委員會,全天候監測電力公司,最初會作為州府部門運作,但是日後將轉型成獨立機構。

此外,州府又會增加8,570萬元撥款給加州消防局,為山火季節做好準備。

紐森預料,消防局須要增加600名消防員,另外撥款1.27億元給州府應急服務部門。

紐森又表示,太平洋媒電公司(PG&E)有增加天氣監測站和監測鏡頭慎防山火發生,以及制定了新的公共停電指引。

加州再多87人死於新型肺炎,累計2,934人死亡,另外週三多1,759人染病,確診個案突破7.1萬宗。

現時加州有18個縣符合州府的衛生條件,批准進一步放寬居家令,分別是Amador、Butte、Calaveras、Colusa、El Dorado、Glenn、Lassen、Mariposa、Nevada、Placer、Plumas、San Benito、Shasta、Sierra、Sutter、Tehama、Tuolumne和Yuba縣。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。