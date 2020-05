加州教育總監指校區可自行決定學校何時重開（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州教育總監表示,關於學校重開日期,將由各學區自行決定,返校後學生及教職員可能必須戴口罩上課。

加州教育總監Tony Thurmond週三表示,專案小組正在制定學校重開指引,但日期交由校區自行決定。

Thurmond說:「我們不預期所有校區同一時間復課,也不會要求開放校區的時間,我們理解一些校區可能會提早開學,這是解決公平和滿足社區需求的好方法。」

Thurmond說,學校重開首個要件就是安全,因此不排除學生及教職員都要戴口罩上學。

Thurmond說:「我們知道開學後,學生可能要戴口罩,老師及職員也要戴口罩,很多學校正在考慮分時段上課,一些學生上上午課,另一批學生下午來上課,這樣就可以採取小班制,以達到校園重開後的社交距離要求。」

他說學校也可以選擇採取一半遠距教學,一半實體教學,Thurmond表示,這段期間學習落後不是任何人的錯,因為這是加州前所未見,大家努力想辦法把學習差距拉近。

Thurmond說:「我們知道這是前所未有的時刻,我們很高興高等教育合作伙伴取消了跟明年入學有關的SAT考試,同時也允許學生在家考AP,因為這是從未發生過的事,這也意味著我們必須思考一下,我們在往下走的時候,教育的面貌將如何變化。」

Thurmond說,將不會舉行傳統畢業典禮,但一些學區已開始舉行虛擬畢業典禮,據了解大部分的學區將會對學業成績不及格的學生開暑期班,但還是進行遠距學習。

教育總監表示,學校重開可能需要增加人手及設備,意味著校區的花費也將提高,目前加州已經出現財政困難,這些錢從哪裡來,對校區也是一大考驗。

