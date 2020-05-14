涉內幕交易 共和黨參議員辭情報委員會主席一職

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國會參議院情報委員會主席、共和黨籍的Richard Burr，因為被指涉嫌內幕交易而被聯邦調查局（FBI）調查，Burr因此辭去情報委員會主席一職。

代表北卡羅來納州的Burr表示，他自己決定辭任主席，以避免委員會的工作受到影響，FBI已經撿走Burr的手機，作為調查的一部分。

Burr被指涉嫌利用內幕消息，避過因為新型肺炎疫情而在股市有損失，在2月疫情令投資者憂慮經濟前景，導致股市大跌前，他和妻子出售總值約170萬的股票，避過虧損。

國會議員利用在職時所得的非公開資料，進行證券買賣屬於違法。

除了Burr之外，還有兩名共和黨籍參議員，以及加州民主黨參議員范士丹，據報都在跌市前出售股票，不過沒有證據證實當局也有調查他們。

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