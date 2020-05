涉內幕交易 共和黨參議員辭情報委員會主席一職

【KTSF】

國會參議院情報委員會主席、共和黨籍的Richard Burr,因為被指涉嫌內幕交易而被聯邦調查局(FBI)調查,Burr因此辭去情報委員會主席一職。

代表北卡羅來納州的Burr表示,他自己決定辭任主席,以避免委員會的工作受到影響,FBI已經撿走Burr的手機,作為調查的一部分。

Burr被指涉嫌利用內幕消息,避過因為新型肺炎疫情而在股市有損失,在2月疫情令投資者憂慮經濟前景,導致股市大跌前,他和妻子出售總值約170萬的股票,避過虧損。

國會議員利用在職時所得的非公開資料,進行證券買賣屬於違法。

除了Burr之外,還有兩名共和黨籍參議員,以及加州民主黨參議員范士丹,據報都在跌市前出售股票,不過沒有證據證實當局也有調查他們。

