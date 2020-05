數據顯示舊金山亞裔新型肺炎死亡比例偏高（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山公共衛生局直至5月5日的數據顯示,舊金山的新冠肺炎病例中,亞裔佔確診病例的14%,但是卻佔死亡人數的超過一半,醫學界研究人員希望當局公布更多關於這些病例的資料,以了解其中原因。

直至5月5日為止,舊金山有1,754宗,新冠肺炎確診病例,亞裔佔舊金山人口34%,佔確診人數的14%,但是31名死亡病例當中,竟然有16人是亞裔,亞裔確診死亡機率是6.7%,比舊金山1.8%的平均機率高出超過三倍。

舊金山加大醫學系衛生政策研究員甄穎康說:「我們從數據中只能看到亞裔的死亡機率,但分不出是華裔、菲律賓裔、日裔、韓裔或其他亞裔族裔,要是沒有足夠的數據,我們沒能為個別社區制定衛生指引。」

美國醫療集團主席陳楚利說:「這些數據令人感到害怕,因為亞裔沒有高確診率,但卻是舊金山大多數的死亡病例,我和研究這數據的人士討論過,全加州都出現這情況,但是沒有這麼嚴重,我們必須找出其中的原因。」

分析市府數據的美亞衛生研究中心認為,死亡機率較高有幾個可能因素,可能是缺少病毒檢測,導致病人在染病後期才被送醫,可能是有潛在的健康因素,例如有高血壓和糖尿病等長期病症,可能是因為他們較多在如醫院或超市等必要服務工作,也有可能缺乏醫療照顧。

研究人員表示,需要當局對這些病例提供更多的資料,例如病人屬於哪個亞裔社區、他們的工作背景、居住地區等。

研究人員也認為,對死亡病例的分析,也可以決定哪些人屬於高危社區,在市府逐漸恢復經濟活動時,可以提供更多的指引。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。