數據顯示舊金山亞裔新型肺炎死亡比例偏高（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山公共衛生局直至5月5日的數據顯示，舊金山的新冠肺炎病例中，亞裔佔確診病例的14%，但是卻佔死亡人數的超過一半，醫學界研究人員希望當局公布更多關於這些病例的資料，以了解其中原因。

直至5月5日為止，舊金山有1,754宗，新冠肺炎確診病例，亞裔佔舊金山人口34%，佔確診人數的14%，但是31名死亡病例當中，竟然有16人是亞裔，亞裔確診死亡機率是6.7%，比舊金山1.8%的平均機率高出超過三倍。

舊金山加大醫學系衛生政策研究員甄穎康說：「我們從數據中只能看到亞裔的死亡機率，但分不出是華裔、菲律賓裔、日裔、韓裔或其他亞裔族裔，要是沒有足夠的數據，我們沒能為個別社區制定衛生指引。」

美國醫療集團主席陳楚利說：「這些數據令人感到害怕，因為亞裔沒有高確診率，但卻是舊金山大多數的死亡病例，我和研究這數據的人士討論過，全加州都出現這情況，但是沒有這麼嚴重，我們必須找出其中的原因。」

分析市府數據的美亞衛生研究中心認為，死亡機率較高有幾個可能因素，可能是缺少病毒檢測，導致病人在染病後期才被送醫，可能是有潛在的健康因素，例如有高血壓和糖尿病等長期病症，可能是因為他們較多在如醫院或超市等必要服務工作，也有可能缺乏醫療照顧。

研究人員表示，需要當局對這些病例提供更多的資料，例如病人屬於哪個亞裔社區、他們的工作背景、居住地區等。

研究人員也認為，對死亡病例的分析，也可以決定哪些人屬於高危社區，在市府逐漸恢復經濟活動時，可以提供更多的指引。

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