【KTSF】

聯邦勞工部週四公布最新的申領失業救濟數字,自疫情在美國爆發兩個月以來,已有約3,600萬人首次申領失業救濟,但新增數字持續6週下跌,反映疫情下需要裁員的僱主已逐步減少。

勞工部早前公布,4月美國的失業率飆升至14.7%,為大衰退以來最高,僱主共削減2,050萬工作職位,美國過去十年累計增加的工作職位,在一個月內全部蒸發掉。

大多數經濟師估計,美國的失業率到5月可能攀升至18%,到夏天才會回落。

