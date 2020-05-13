聯邦參議員提法案授權總統制裁中國隱瞞疫情

【有線新聞】

美國有議員提案，若中國對新型肺炎疫情的調查有隱瞞，授權總統可向中國制裁，草案同時要求監督釋放疫情期間被捕的香港民主派人士。

美國對中國隱瞞疫情繼續加強施壓，9名共和黨參議員向參議院財委會提出《COVID-19問責法案》。

發起人、參議員格雷厄姆在聲明中表示，若不是中共欺騙，新型肺炎不會傳入美國。

中國一直拒絕國際社會到武漢實驗室，調查疫症源頭，深信之後中國亦不會自願配合調查，強調要追究到底。

草案要求總統60天內向國會提交「證書」，確認中國有否全面配合美國、其盟友或世衛等聯合國組織的疫情調查，以及有否全面關閉，可能是人畜傳染病溫床的濕街市。

草案同時牽涉到香港，要求確認有否釋放，疫情爆發後被捕的香港民主派人士。

若中國未能做到，草案授權總統可對中國制裁，包括凍結資產、限制美國金融機構借貸予中國企業、禁止中國公司到美國上市、暫停發放學生簽證、對指定中國公民實施旅遊限制、撤銷簽證等懲罰。

草案要先獲財委會通過，再提交國會，經參眾兩院表決通過後，才交由總統簽署立法。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。