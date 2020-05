聯邦參議員提法案授權總統制裁中國隱瞞疫情

【有線新聞】

美國有議員提案,若中國對新型肺炎疫情的調查有隱瞞,授權總統可向中國制裁,草案同時要求監督釋放疫情期間被捕的香港民主派人士。

美國對中國隱瞞疫情繼續加強施壓,9名共和黨參議員向參議院財委會提出《COVID-19問責法案》。

發起人、參議員格雷厄姆在聲明中表示,若不是中共欺騙,新型肺炎不會傳入美國。

中國一直拒絕國際社會到武漢實驗室,調查疫症源頭,深信之後中國亦不會自願配合調查,強調要追究到底。

草案要求總統60天內向國會提交「證書」,確認中國有否全面配合美國、其盟友或世衛等聯合國組織的疫情調查,以及有否全面關閉,可能是人畜傳染病溫床的濕街市。

草案同時牽涉到香港,要求確認有否釋放,疫情爆發後被捕的香港民主派人士。

若中國未能做到,草案授權總統可對中國制裁,包括凍結資產、限制美國金融機構借貸予中國企業、禁止中國公司到美國上市、暫停發放學生簽證、對指定中國公民實施旅遊限制、撤銷簽證等懲罰。

草案要先獲財委會通過,再提交國會,經參眾兩院表決通過後,才交由總統簽署立法。

