史丹福大學降低Santa Clara縣居民感染數字預測

【KTSF 歐志洲報導】

史丹福大學之前預測，Santa Clara縣內有多達4.15%的居民感染新冠病毒，目前將預測數字調低到2.8%，而Santa Clara縣3間醫院參與全國性研究在新冠肺炎病人注入康復者血漿的效用。

史丹福大學在4月初的兩天，針對Santa Clara縣內Los Gatos和聖荷西的兩個公園，還有Mountain View的一間教堂，對3,330人進行新冠病毒檢測，看他們體內是否有病毒抗體，推斷出Santa Clara縣內有2.5%至4.15%的居民已經有病毒抗體，意味著縣內可能有多達81,000人受感染，但是並沒有出現症狀而康復。

但是研究在學術界引起爭議，史丹福大學研究人員在調整了研究中的考量數據之後，判斷出2.8%的病毒感染率，這意味著，在4月初有多達54,000人感染病毒而不知情，是當時1,000人的感染數字的54倍。

另外，Santa Clara縣內的3間醫院，Valley醫療中心、O’Connor醫院和St. Louise區域醫院，在4月9日開始參與由Mayo診所主導的研究，針對病重病人研究康復病人的血漿治療，對病人的效用，例如血漿是否能幫助病重病人在等待自身產生抗體之前，血漿中的抗體能夠幫助病人對抗體內的病毒。

當局也表示，新冠肺炎的康復病人也可以聯絡聯邦食品與藥物管理局（FDA），或是美國紅十字會捐募血漿。

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