史丹福大學降低Santa Clara縣居民感染數字預測

史丹福大學之前預測,Santa Clara縣內有多達4.15%的居民感染新冠病毒,目前將預測數字調低到2.8%,而Santa Clara縣3間醫院參與全國性研究在新冠肺炎病人注入康復者血漿的效用。

史丹福大學在4月初的兩天,針對Santa Clara縣內Los Gatos和聖荷西的兩個公園,還有Mountain View的一間教堂,對3,330人進行新冠病毒檢測,看他們體內是否有病毒抗體,推斷出Santa Clara縣內有2.5%至4.15%的居民已經有病毒抗體,意味著縣內可能有多達81,000人受感染,但是並沒有出現症狀而康復。

但是研究在學術界引起爭議,史丹福大學研究人員在調整了研究中的考量數據之後,判斷出2.8%的病毒感染率,這意味著,在4月初有多達54,000人感染病毒而不知情,是當時1,000人的感染數字的54倍。

另外,Santa Clara縣內的3間醫院,Valley醫療中心、O’Connor醫院和St. Louise區域醫院,在4月9日開始參與由Mayo診所主導的研究,針對病重病人研究康復病人的血漿治療,對病人的效用,例如血漿是否能幫助病重病人在等待自身產生抗體之前,血漿中的抗體能夠幫助病人對抗體內的病毒。

當局也表示,新冠肺炎的康復病人也可以聯絡聯邦食品與藥物管理局(FDA),或是美國紅十字會捐募血漿。

