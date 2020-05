舊金山水利局為疫情下收入減少家庭減免水費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山水利局宣布,向受疫情影響收入減少的家庭,提供水費減免,最多減35%,另外針對下星期一重開的商業,市府提醒商鋪必須在營業前制定好相關的衛生指引。

舊金山水利局推出緊急社區援助計劃,為受疫情影響收入下降的家庭,提供水電費減免。

合資格家庭的年收入要不多於地區收入中位數的200%,以二人家庭為例,年收入不多於205,000元,並要證明因疫情影響收入減少,用戶最多可獲減免35%的排污費,30%的Hetch Hetchy水力發電費,以及15%的水費。

這個臨時援助計劃會追溯回3月4日開始,計劃有效期至9月4日,有興趣申請的用戶可上到水利局的網站申請。

舊金山的部分商業將於下星期一重啟送貨及店面取貨的服務,另外一些非緊急的手術亦可恢復,衛生局週一公開五大準則,希望有意重開的商舖現在開始著手準備。

舊金山應急管理局外務特派專員羅德偉(Ray Law)說:「這個健康指引與其他命令是一樣,我們市政府都有相關的檢查員,及警方都有執法,例如是社交距離等。」

在居家抗疫命令期間,華埠仍有不少雜貨瓜菜店繼續營業,為市民提供生活所需,不過這些被視為從事必要服務的員工,不少人都未做檢測。

羅德偉說:「瓜菜店裡面職員知道,他們有這個免費服務,第一,第二,他們亦有權利要求自己去進行測試,因為他們是必要員工,並不需要有任何病徵,都可以要求進行測試。」

衛生局指,市府的目標是做到全民檢測,不過舊金山仍然未做到,暫時只為有病徵的人,以及所有從事緊急服務的員工做檢測。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。