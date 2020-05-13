舊金山水利局為疫情下收入減少家庭減免水費（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山水利局宣布，向受疫情影響收入減少的家庭，提供水費減免，最多減35%，另外針對下星期一重開的商業，市府提醒商鋪必須在營業前制定好相關的衛生指引。

舊金山水利局推出緊急社區援助計劃，為受疫情影響收入下降的家庭，提供水電費減免。

合資格家庭的年收入要不多於地區收入中位數的200%，以二人家庭為例，年收入不多於205,000元，並要證明因疫情影響收入減少，用戶最多可獲減免35%的排污費，30%的Hetch Hetchy水力發電費，以及15%的水費。

這個臨時援助計劃會追溯回3月4日開始，計劃有效期至9月4日，有興趣申請的用戶可上到水利局的網站申請。

舊金山的部分商業將於下星期一重啟送貨及店面取貨的服務，另外一些非緊急的手術亦可恢復，衛生局週一公開五大準則，希望有意重開的商舖現在開始著手準備。

舊金山應急管理局外務特派專員羅德偉（Ray Law）說：「這個健康指引與其他命令是一樣，我們市政府都有相關的檢查員，及警方都有執法，例如是社交距離等。」

在居家抗疫命令期間，華埠仍有不少雜貨瓜菜店繼續營業，為市民提供生活所需，不過這些被視為從事必要服務的員工，不少人都未做檢測。

羅德偉說：「瓜菜店裡面職員知道，他們有這個免費服務，第一，第二，他們亦有權利要求自己去進行測試，因為他們是必要員工，並不需要有任何病徵，都可以要求進行測試。」

衛生局指，市府的目標是做到全民檢測，不過舊金山仍然未做到，暫時只為有病徵的人，以及所有從事緊急服務的員工做檢測。

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