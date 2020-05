舊金山市參議會動議改憲章降低投票年齡至16歲（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參議會議長余鼎昂動議修改市府憲章,將舊金山地方選舉的投票年齡降低到16歲,選民預料將在年底的大選中表決這提案。

提出修憲提案的舊金山市參議會議長余鼎昂表示,舊金山的選民當中,投票率最低的是18至29歲的選民,而將投票年齡延伸到16和17歲的青少年,會有助於養成永久性投票的習慣。

他認為這個年齡的青少年,已經可以理解複雜的議題,而近年來全國的青少年,也對例如槍枝管制和氣候變化等議題發聲。

余鼎昂說:「問題不是這些青少年能否改變我們的世界,而是我們是否會與他們並肩,允許他們發聲,我們的民主會更強,當人人都了解和參與時。」

支持這項提案的市參事李麗嫦表示,她擔任舊金山校區委員時,推動提早為高中生登記投票。

李麗嫦說:「一個16歲的青少年,可以開車,可以當作成年人定罪判刑,不准他們投票及參與民主過程,並不合理。」

全國目前只有馬里蘭州的3個城市,允許16至18歲的青少年投票,要是舊金山通過這提案,將是全國有這項政策的最大城市。

舊金山在2016年類似的F提案,以48%的得票率而失敗,反對人士立場包括家長對孩子的選票會有過大的影響。

余鼎昂週二提出的修憲提案,已經得到多數市參事的支持,將交由市參議會的相關委員會審議,選民預期可以在11月表決。

