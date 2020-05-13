舊金山市參議會動議改憲章降低投票年齡至16歲（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參議會議長余鼎昂動議修改市府憲章，將舊金山地方選舉的投票年齡降低到16歲，選民預料將在年底的大選中表決這提案。

提出修憲提案的舊金山市參議會議長余鼎昂表示，舊金山的選民當中，投票率最低的是18至29歲的選民，而將投票年齡延伸到16和17歲的青少年，會有助於養成永久性投票的習慣。

他認為這個年齡的青少年，已經可以理解複雜的議題，而近年來全國的青少年，也對例如槍枝管制和氣候變化等議題發聲。

余鼎昂說：「問題不是這些青少年能否改變我們的世界，而是我們是否會與他們並肩，允許他們發聲，我們的民主會更強，當人人都了解和參與時。」

支持這項提案的市參事李麗嫦表示，她擔任舊金山校區委員時，推動提早為高中生登記投票。

李麗嫦說：「一個16歲的青少年，可以開車，可以當作成年人定罪判刑，不准他們投票及參與民主過程，並不合理。」

全國目前只有馬里蘭州的3個城市，允許16至18歲的青少年投票，要是舊金山通過這提案，將是全國有這項政策的最大城市。

舊金山在2016年類似的F提案，以48%的得票率而失敗，反對人士立場包括家長對孩子的選票會有過大的影響。

余鼎昂週二提出的修憲提案，已經得到多數市參事的支持，將交由市參議會的相關委員會審議，選民預期可以在11月表決。

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