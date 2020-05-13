舊金山華裔少年命喪槍下 兩疑兇涉企圖搶劫殺人

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Portola區上星期四發生兇殺案，一名華裔少年在住宅區的行人道中槍死亡，警方週三表示，捉到兩名涉案疑犯，並指出疑犯涉嫌企圖搶劫及開槍殺死事主。

案發現場是Felton街夾Colby街，居住在舊金山的19歲華裔少年Kelvin Chew，上星期四晚上8點左右在行人道上身中一槍，當場死亡。

舊金山警方表示，之前有人懷疑是不是仇視犯罪，但經調查後發現，這是一宗企圖搶劫案。

警方表示，社區居民協助下，警方辨認出兩名疑犯，週三下午，警方拘捕了26歲亞太裔男子Fagamalama Pasene，和19歲非洲裔男子Zion Young，兩個人都是舊金山居民，他們面臨兇殺、企圖搶劫和串謀等控罪。

疑犯Zion Young還面對非法擁有槍械的罪名，雖然警方已經拘捕了疑犯，可是仍希望市民提供更多有關這宗兇殺案的資料，匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

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