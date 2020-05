舊金山華裔少年命喪槍下 兩疑兇涉企圖搶劫殺人

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Portola區上星期四發生兇殺案,一名華裔少年在住宅區的行人道中槍死亡,警方週三表示,捉到兩名涉案疑犯,並指出疑犯涉嫌企圖搶劫及開槍殺死事主。

案發現場是Felton街夾Colby街,居住在舊金山的19歲華裔少年Kelvin Chew,上星期四晚上8點左右在行人道上身中一槍,當場死亡。

舊金山警方表示,之前有人懷疑是不是仇視犯罪,但經調查後發現,這是一宗企圖搶劫案。

警方表示,社區居民協助下,警方辨認出兩名疑犯,週三下午,警方拘捕了26歲亞太裔男子Fagamalama Pasene,和19歲非洲裔男子Zion Young,兩個人都是舊金山居民,他們面臨兇殺、企圖搶劫和串謀等控罪。

疑犯Zion Young還面對非法擁有槍械的罪名,雖然警方已經拘捕了疑犯,可是仍希望市民提供更多有關這宗兇殺案的資料,匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。