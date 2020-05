舊金山擬發4.4億公債 計劃11月交選民表決（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山計劃發行近4.4億元公債,來資助無家可歸者服務、重鋪路面及改善公園等設施,並打算放在今年11月的選票上由選民表決。

這個名為「健康與復甦」的公債由市長布里德提出,總值4.38億,會用來資助一系列的市府服務,包括為露宿者提供房屋、精神健康及濫藥治療,重鋪及維修馬路,改善公園及其他康樂設施。

受到疫情的影響,舊金山未來兩年的預算可能出現超過十億元的赤字,市府表示,這項公債除了反映舊金山對擴展無家可歸者及精神健康服務有更大需求外,亦可以刺激本地經濟,一些公園及康樂設施的改善工程已經完成規劃,只差撥款動工,同時,利用這項公債,市府亦可以聘請工人維修道路。

近4.4億的公債分配如下,公園及康樂設施佔兩億元,1.97億撥款無家者精神健康及濫藥治療,剩餘的4,150萬會用來維修及改善道路,包括重鋪市內300個路段。

市府的資本規劃委員會星期一批准這項新的公債,下一步會將由市參議會審議,在7月14日前通過,就能夠放到今年11月的選票上。

值得留意的是,從2022年至2024年的選舉,舊金山都計劃發行新的公債,分別是關於交通、公共衛生及可負擔房屋。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。