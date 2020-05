San Mateo縣下週一將進入重開經濟第二階段

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣公共衛生部門總監表示,准許下星期一開始全縣進入第二階段重開,包括允許零售業送貨和在路邊取貨。

San Mateo縣公共衛生總監Scott Morrow醫生週三發表聲明指出,他今個星期內會發出明確指引,配合加州第二階段重啟經濟,准許縣內零售業送貨以及路邊取貨,也准許物流業以及其他商業有規管地重開,而居家令、社交距離和戴口罩外出的規定仍然生效。

Morrow醫生指出,數據顯示,新型肺炎在San Mateo縣有漸趨平穩的跡象,可是他呼籲居民不可鬆懈,因為疫情仍然在縣內流行,至於重啟經濟會否促使疫情再度失控,將拭目以待,所以大家仍然需要做好本分,避免病毒傳播。

縣府提供的數據顯示,直至週二為止,縣內有1,515人確診,65人死亡,新增個案對比一個月前少了許多,住院人數也輕微下降。

目前全縣有接近2萬人接受了新型肺炎檢測,其中約8%的人呈陽性反應。

