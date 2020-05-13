加州準備讓餐館重開堂吃 業者表示有隱憂（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對加州州長紐森就餐廳重開堂吃服務提供的新指引，餐廳業者的反應是甚麼呢？

紐森週二雖然宣佈了餐廳顧客堂吃新指引，但灣區各縣是否跟從州府新指引，准許餐廳重新提供堂吃服務目前還尚不清楚。

不過就州府的指引來說，有中大型的中餐廳表示，大部分要求可以做得到，但也有擔憂的事項。

點心皇老闆Cindy Zhu說：「像這個體溫計，我們現在真的很有困難買到，甚至一個都買不到，然後口罩的問題，我們是很早以前因為大量進了一批口罩，否則現在讓自己去買的話，真的不知道可以在甚麼地方購買到。」

至於堂吃的人數限制，州府也沒有明確規定，例如是否減半，或是只能容納3分之1的顧客。

Zhu說：「或者是說有沒有規定，一張桌子有沒有限制說，一定要住在同一個屋子裡的家庭，才可以坐在同一張桌子。」

州長也強調，由於每間餐廳大小不一樣，因此可以依照新指引做調整，餐飲業人士認為，即使餐廳准許堂吃，但除了節日假日外，估計仍以外賣為主。

Zhu說：「暫時來講，我相信剛開門，也不會有太多堂吃的客人，大家，尤其是中國人，大家還是比較避免這個問題，基本上可能還是外賣多，大概只是有一部分，四、五成的客人，才會到餐館堂吃。」

很多餐飲業人士還擔心，即使老闆想重開堂吃服務，但是員工目前未必願意復工，原因是政府因應疫情，現在給這些失業人士發放的失業金比以往更優厚，以致領取的失業金比上班的錢還多，因為餐廳的服務生都是拿最低工資加小費，如果堂吃的人少，賺的錢也少，甚至還不如失業金多，因此也成為餐廳開門營業的一個現實問題。

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