加州準備讓餐館重開堂吃 業者表示有隱憂（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

針對加州州長紐森就餐廳重開堂吃服務提供的新指引,餐廳業者的反應是甚麼呢?

紐森週二雖然宣佈了餐廳顧客堂吃新指引,但灣區各縣是否跟從州府新指引,准許餐廳重新提供堂吃服務目前還尚不清楚。

不過就州府的指引來說,有中大型的中餐廳表示,大部分要求可以做得到,但也有擔憂的事項。

點心皇老闆Cindy Zhu說:「像這個體溫計,我們現在真的很有困難買到,甚至一個都買不到,然後口罩的問題,我們是很早以前因為大量進了一批口罩,否則現在讓自己去買的話,真的不知道可以在甚麼地方購買到。」

至於堂吃的人數限制,州府也沒有明確規定,例如是否減半,或是只能容納3分之1的顧客。

Zhu說:「或者是說有沒有規定,一張桌子有沒有限制說,一定要住在同一個屋子裡的家庭,才可以坐在同一張桌子。」

州長也強調,由於每間餐廳大小不一樣,因此可以依照新指引做調整,餐飲業人士認為,即使餐廳准許堂吃,但除了節日假日外,估計仍以外賣為主。

Zhu說:「暫時來講,我相信剛開門,也不會有太多堂吃的客人,大家,尤其是中國人,大家還是比較避免這個問題,基本上可能還是外賣多,大概只是有一部分,四、五成的客人,才會到餐館堂吃。」

很多餐飲業人士還擔心,即使老闆想重開堂吃服務,但是員工目前未必願意復工,原因是政府因應疫情,現在給這些失業人士發放的失業金比以往更優厚,以致領取的失業金比上班的錢還多,因為餐廳的服務生都是拿最低工資加小費,如果堂吃的人少,賺的錢也少,甚至還不如失業金多,因此也成為餐廳開門營業的一個現實問題。

