紐森簽署行政命令准許藥房進行新冠病毒檢測

加州週二多77人死於新型肺炎,累計死亡人數2,847人,確診個案達69,382宗。

紐森表示,州府至今為100萬人做了新冠病毒測試,現時每日平均做到3.5萬個測試,紐森週二簽署行政命令,准許一些藥房進行新冠病毒檢測,希望目標是令加州可以每日做到6至8萬個測試。

有加州參議員提出議案,撥款250億元緊急救援金,資助因為疫情而無法收租的業主,從而要求他們答應不會逼遷租客,而租客可以有10年時間向州府償還欠租。

另外,全加州疫情最嚴重的洛杉磯縣,計劃延長居家抗疫令至8月,當地至今有32,000幾宗確診個案,1,569人死亡,縣府計劃週三重開海灘,不過只准進行水上活動和在沙灘上散步和跑步,禁止逗留在沙灘上聚會和曬太陽等。

另外,有研究指出,在加州有35%受訪者覺得,在有防疫措施之下,現時可以安全去餐廳,有55%的人覺得可以安全去公園或海灘,只有26%覺得可以安全去健身室。

相比之下,俄亥俄州有一半受訪者覺得現時可以安全去餐廳,67%人覺得可以安全去公園或海灘,43%人覺得可以安全去健身室。

Emerson College和Nexstar Media的問卷,在加州、俄亥俄州和德州分別訪問了800名居民。

