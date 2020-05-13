紐森簽署行政命令准許藥房進行新冠病毒檢測

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加州週二多77人死於新型肺炎，累計死亡人數2,847人，確診個案達69,382宗。

紐森表示，州府至今為100萬人做了新冠病毒測試，現時每日平均做到3.5萬個測試，紐森週二簽署行政命令，准許一些藥房進行新冠病毒檢測，希望目標是令加州可以每日做到6至8萬個測試。

有加州參議員提出議案，撥款250億元緊急救援金，資助因為疫情而無法收租的業主，從而要求他們答應不會逼遷租客，而租客可以有10年時間向州府償還欠租。

另外，全加州疫情最嚴重的洛杉磯縣，計劃延長居家抗疫令至8月，當地至今有32,000幾宗確診個案，1,569人死亡，縣府計劃週三重開海灘，不過只准進行水上活動和在沙灘上散步和跑步，禁止逗留在沙灘上聚會和曬太陽等。

另外，有研究指出，在加州有35%受訪者覺得，在有防疫措施之下，現時可以安全去餐廳，有55%的人覺得可以安全去公園或海灘，只有26%覺得可以安全去健身室。

相比之下，俄亥俄州有一半受訪者覺得現時可以安全去餐廳，67%人覺得可以安全去公園或海灘，43%人覺得可以安全去健身室。

Emerson College和Nexstar Media的問卷，在加州、俄亥俄州和德州分別訪問了800名居民。

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