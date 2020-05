【KTSF 吳宇斌報導】

紐約州長Andrew Cuomo週一表示,州衛生官員正在調查約100宗兒童炎症,染病的兒童都出現一種罕見而危險的發炎症狀。

Cuomo表示,到目前為止,州內有3名兒童死亡,他們的死因都和一種被稱為小兒多系統炎症綜合症有關,州內有超過一半患有該症的兒童年齡介乎在5至14歲。

紐約市長白思豪指出,市內有52宗病例的症狀,和中毒性休克或川崎病的症狀相同。

Cuomo表示,醫院應該對有該病症狀的兒童做新冠病毒檢測。

《紐約時報》報導指,最近幾個星期,該地區出現這種兒科疾病,醫生和研究人員正在調查,它怎樣和為何會對兒童產生影響。

而在週一,康涅狄格州公佈發現有第一名兒童患上該種綜合症,新澤西州也在調查8宗潛在病例。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。