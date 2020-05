【KTSF】

南加州洛杉磯縣衛生官員預計當地的居家令將延長至7月,但期間會逐步放寬限制。

洛杉磯縣衛生官員Barbara Ferrer說:「我們一直希望因應數據,我們可以在未來3個月慢慢放寬限制。」

慢慢放寬的限制包括,週三重開縣內海灘,民眾可以滑浪、游泳及做運動,但必須戴口罩和保持社交距離,民眾不得坐下野餐或打沙灘排球,停車場和單車徑會繼續關閉。

至今洛杉磯縣有33,000多宗確診個案,當中超過1,600人死亡。

