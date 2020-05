大頭嬰兒再現 湖南母嬰店將固體飲料誤售為奶粉

【有線新聞】

湖南郴州近日出現多名「大頭嬰兒」,不但頭骨變形,小朋友還會不斷拍打自己個頭,身上生滿紅疹,甚至停止發育。兒科醫生指他們出現缺鈣的情況,患上佝僂病,嚴重可影響肺部發育。

患病的嬰兒都曾被診斷有牛奶過敏,被醫生建議飲用氨基酸奶粉,經母嬰店推薦下,買了一款名為「倍氨敏」的奶粉。

倍氨敏的罐上標示了「蛋白固體飲料」,但店員指這是牛奶的簡稱,過敏寶寶都是服用這個奶粉,結果孩子服用後開始頭顱突出,第12個月到第18個月都停止發育。

營養師解釋「固體飲料」不能為嬰兒提供足夠營養,不可以當作奶粉飲用。

家長回到店內投訴,店長一開始仍堅持倍氨敏是特殊奶粉,知道小朋友吃到出問題,才急急改口道歉。後來大批家長再去到店裡要求賠償,但店家已經將倍氨敏全數下架,還改變口風。

事件曝光後,引起全國嘩然,在內地超市和網上都已經找不到這個產品,查看網頁紀錄,價值288元(人民幣)一罐的倍氨敏,曾入選「淘寶抗過敏排行榜」,更聲稱是「法國進口」,月銷2,300多罐。

有線新聞台嘗試根據包裝上的電話聯絡生產商,對方指自己只負責加工,現時已與產品沒有任何關係。

《新京報》報道,倍氨敏在2019年年中已停產,生產商已就事件介入調查,強調他們只是按照國家法規生產產品,並不清楚門店銷售情況。

當地市監局和衛健局成立專案小組調查事件,並為報道中患病的孩子進行全面體檢。

