大頭嬰兒再現 湖南母嬰店將固體飲料誤售為奶粉

【有線新聞】

湖南郴州近日出現多名「大頭嬰兒」，不但頭骨變形，小朋友還會不斷拍打自己個頭，身上生滿紅疹，甚至停止發育。兒科醫生指他們出現缺鈣的情況，患上佝僂病，嚴重可影響肺部發育。

患病的嬰兒都曾被診斷有牛奶過敏，被醫生建議飲用氨基酸奶粉，經母嬰店推薦下，買了一款名為「倍氨敏」的奶粉。

倍氨敏的罐上標示了「蛋白固體飲料」，但店員指這是牛奶的簡稱，過敏寶寶都是服用這個奶粉，結果孩子服用後開始頭顱突出，第12個月到第18個月都停止發育。

營養師解釋「固體飲料」不能為嬰兒提供足夠營養，不可以當作奶粉飲用。

家長回到店內投訴，店長一開始仍堅持倍氨敏是特殊奶粉，知道小朋友吃到出問題，才急急改口道歉。後來大批家長再去到店裡要求賠償，但店家已經將倍氨敏全數下架，還改變口風。

事件曝光後，引起全國嘩然，在內地超市和網上都已經找不到這個產品，查看網頁紀錄，價值288元（人民幣）一罐的倍氨敏，曾入選「淘寶抗過敏排行榜」，更聲稱是「法國進口」，月銷2,300多罐。

有線新聞台嘗試根據包裝上的電話聯絡生產商，對方指自己只負責加工，現時已與產品沒有任何關係。

《新京報》報道，倍氨敏在2019年年中已停產，生產商已就事件介入調查，強調他們只是按照國家法規生產產品，並不清楚門店銷售情況。

當地市監局和衛健局成立專案小組調查事件，並為報道中患病的孩子進行全面體檢。

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