【KTSF】

舊金山Mission區有一棟新的可負擔房屋現正接受申請。

這棟新的可負擔房屋位於South Van Ness 490號15和16街之間,共有60個單位接受申請,包括開放式單位,一房、兩房和三房單位,面積介乎310至984平方呎。

收入限制方面,一房單位最低月收入是1,846元,最低月租金是923元,兩房單位的最低月收入是2,044元,最低月租金則是1,022元,三房單位的最低月收入是2,240元,最低月租金則是1,120元。

該棟可負擔房屋沒有停車位,申請的截止日期是6月8日。

詳情請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HE9sfUAD

