Millbrae安養院有疫情 家屬不滿未獲即時通知（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島Millbrae的一間安養院,有新進的院友確診新冠肺炎,有院友家屬對於院方沒有即刻通知感到不滿。

Millbrae居民Candy,她的92歲的父親在去年12月住進Millbrae Skilled Care,上星期一,一名4月才搬進來的院友確診感染新冠病毒,隨後又有第二名院友確診,Candy說,一直到上星期五一名前員工通知家屬才知道。

Candy說:「好緊張也很擔心,最擔心我爸爸會不會被感染,這是最擔心的,最擔心會不會有大規模感染,聽到其他的安老院都有這種事情發生。」

Candy說,她打電話給安養院主管,沒有得到太多的解釋,家屬在週一收到了通知,院方也主動對所有院友進行採檢,她雖然認為這是應該做的,但採檢前卻沒通知家人,畢竟她的爸爸已經92歲,無法為自己作主。

Candy說:「溝通很重要,因為我們有家人住在裡面,覺得院舍需要關心院友家屬的感受,其實我覺得院舍知道有確診後,我覺得他們需要把整個安養院院友撤離到其他地方去隔離。」

加州公共衛生部門回覆本台的詢問,如果安養中心12小時內出現一個確診病例,院方必須立刻通知親屬,如果院內在72小時內有3人以上呼吸道出現初期症狀,院方應通知親屬,讓親屬知道院方採取的安全保護措施,持續及公開透明的溝通至關重要。

Candy說:「因為家屬很擔心家人的父母在安養院會不會受到感染,特別在這個緊張的時刻,我覺得很重要的是,安養院一定要嚴謹遵照現在的入院程序,因為特別現在封閉後入院的院友,他們可能已經受感染,但安養院不知道,我覺得安養院一定要做防禦措施做測試後才能入住。」

記者致電Millbrae Skilled Care,院方表示,目前院內已經沒有任何確診病人,他們完全按照CDC及地方衛生部門指引,院方不能拒絕任何病人,該名確診病人住進時,兩次檢測都是陰性反應,院方也認為跟家屬都有保持良好溝通。

華盛頓州在2月底爆發全美第一個安養院新冠病毒大規模感染後,CDC下令所有安養院禁止訪客,加州公共衛生部門也要求所有安養院制定緩解計畫,六大基本要件包括:

1.對院友及員工進行定期測試

2.全天候的預防及控制感染

3.有足夠的個人防護裝備

4.員工短缺應對

5.有指定的空間,確保感染患者隔離

6.指定一名員工負責每天跟員工、院友及家屬報告院內的進展

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。