【KTSF】

加州州立大學系統(CSU)宣布,今年秋季學期,將會繼續網上教學,取消大部分學生親自上學的課堂,這項決定會影響全州23間分校,包括位於灣區的4間州立大學。

州立大學總校長Timothy White週二表示,為了確保州立大學教職員和學生的安全,今年秋季學期會維持網上教學模式,只會允許極少數的實體課堂,其中包括部分護士課程、科學實驗課程、部分表演藝術課程、建築、農業和海洋生物等課程。

校方將指定嚴謹的安全上課規則,總校長表示,需要儘早為疫情作出最壞打算。

校方表示,會與公共衛生部門緊密合作,不排除疫情緩和時,會開放更多實體教學。

