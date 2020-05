加州公布重開堂食餐廳指引 灣區6縣暫未跟隨（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州府網站上週二公佈有關為某些合資格的縣府重開堂食餐廳的最新指引,不過灣區6個縣暫時未提出計劃重開堂食餐廳。

州府網站12頁的指引中,建議堂食餐廳為員工和顧客量體溫;餐桌之間保持6呎距離;鼓勵盡量提供外賣或室外餐桌;建議員工遮蓋口鼻和戴膠手套,經常清潔消毒多人出入的地方,和多人使用物品,例如走廊、樓梯、吧台、信用卡收費機、廁所等;員工之間避免共用物品,以及建議餐廳盡量叫顧客在車內等位,有位時才發短訊通知他們,減少他們逗留在餐廳內的時間等。

不過縣府若想重開堂食餐廳,必須先向州府提出申請,並符合州府的相關衛生條件,這些條件包括該縣過去兩星期要有低感染率和無死亡個案、縣內要有足夠的病毒檢測數量,和醫療負擔能力等。

紐森週二提到,目前只有北加州Butte縣和El Dorado縣符合要求,可以進一步放寬,另外,紐森又容許商場以店外取貨形式重開。

