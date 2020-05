灣區一天兩宗公路槍擊案 奧克蘭少年880公路中槍

【KTSF】

灣區週二下午發生兩宗公路槍擊案,共有兩人中槍受傷,案發時間相距約兩小時。

第一宗槍擊案在下午1時左右發生,地點在85公路北行線Union大街附近,兩名司機在路上駕駛時發生爭執,二人把車停在路旁後,其中一人掏出手槍,向對方開槍。

中槍的受害人自行到醫院求救,開槍疑犯則逃離現場,他被指駕駛一輛灰色Pontiac汽車。

第二宗槍擊案在下午3時左右發生,地點在東灣奧克蘭(屋崙)市880公路北行線Coliseum Way附近。

一名17歲奧克蘭少年當時在公路駕駛一輛銀色Dodge Durango汽車,途中有人向他開槍,少年身中3槍,已送院治療。

當局稱,少年似乎是兇徒的行兇目標,任何人如有破案線索,請聯絡加州公路巡警局,電話:(707) 917-4491。

