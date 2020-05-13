灣區新型肺炎確診數字突破一萬 縣府下令Tesla停工

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區新型肺炎確診數字週二突破一萬宗，死亡超過360人，Alameda縣當局週二下令要求電動車製造商Tesla在Fremont的工廠停工。

根據《舊金山紀事報》報導，Alameda縣當局發信再次表明，Tesla在Fremont的工廠只能作基本的營運，例如發工資、管理庫存等，直到縣府和公司根據州府和地方規例協議出一個復工計劃為止。

而縣當局兩週前就已經開始和Tesla商議復工計劃，縣衛生局表示週二收到Tesla的復工計劃，當局正在審議。

Tesla過去週末違反Alameda縣的居家抗疫令復工，報導指，Tesla更將Alameda縣告上聯邦法庭，要求Fremont工廠在州府指引下復工。

行政總裁Elon Musk週一更發推文宣布工廠復工，並表示願意承擔被捕的危險。

本地五號電視台報導，Tesla違反縣居家抗疫令是否需要接受懲罰，有縣參事表示，有關違反命令的懲罰，將會交由縣地檢處處理。

至於灣區的公共交通方面，灣區捷運（BART）早前已經在第一份聯邦刺激經濟法案中獲得7.8億元的援助，捷運總經理Bob Powers週二在和其他州公共交通機構一個視像會議中表示，受到疫情影響，捷運的乘客量已下跌至正常時期的7%，財政赤字擴得更大，捷運需要至少6億元才能渡過今個和下個財年。

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