灣區新型肺炎確診數字突破一萬 縣府下令Tesla停工

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區新型肺炎確診數字週二突破一萬宗,死亡超過360人,Alameda縣當局週二下令要求電動車製造商Tesla在Fremont的工廠停工。

根據《舊金山紀事報》報導,Alameda縣當局發信再次表明,Tesla在Fremont的工廠只能作基本的營運,例如發工資、管理庫存等,直到縣府和公司根據州府和地方規例協議出一個復工計劃為止。

而縣當局兩週前就已經開始和Tesla商議復工計劃,縣衛生局表示週二收到Tesla的復工計劃,當局正在審議。

Tesla過去週末違反Alameda縣的居家抗疫令復工,報導指,Tesla更將Alameda縣告上聯邦法庭,要求Fremont工廠在州府指引下復工。

行政總裁Elon Musk週一更發推文宣布工廠復工,並表示願意承擔被捕的危險。

本地五號電視台報導,Tesla違反縣居家抗疫令是否需要接受懲罰,有縣參事表示,有關違反命令的懲罰,將會交由縣地檢處處理。

至於灣區的公共交通方面,灣區捷運(BART)早前已經在第一份聯邦刺激經濟法案中獲得7.8億元的援助,捷運總經理Bob Powers週二在和其他州公共交通機構一個視像會議中表示,受到疫情影響,捷運的乘客量已下跌至正常時期的7%,財政赤字擴得更大,捷運需要至少6億元才能渡過今個和下個財年。

