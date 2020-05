吉林、武漢再爆社區感染 吉林宣布進入戰時狀態

【有線新聞】

中國內地疫情轉趨穩定之際,吉林近日爆出社區傳播個案,3天內有15人確診,當局宣布全市進入戰時狀態。

出事的是吉林省舒蘭市,高速公路的出入口,有穿著全套防護服的交通警把守,除了運送生活物資之外,其餘車輛一律禁止通行。

市內火車站關閉,鐵路、巴士和的士都已經停運。城內大部分店鋪已經關門,街上空無一人,全市診所和藥房被禁止出售退燒藥,亦不可以私下收治發熱病人,就連復課了一個月的中學生都要再次停課,由旅遊巴送回家。

當地在上周四新增一宗本地感染個案,患者是公安局一個45歲洗衣女工,無外遊記錄,也沒有接觸外省回市人員,她確診兩日後,家人和密切接觸者之中有11人確診,到了周日再有3個確診。

另外還有一人在遼寧瀋陽確診,事後亦證實是她的關聯病例,而這個瀋陽的個案,在病發前曾經搭過高鐵、上班和去過按摩。

這條傳播鏈目前已導致,吉林有最少290人被列為緊密接觸者,需要隔離,不過作為源頭的女工是從哪裡感染病毒?官方仍然未公布。

另外,湖北武漢自上周六開始,亦新增了6宗確診病例,打破了連續36天的零確診記錄,患者全部來自同一個小區,但通報指,最早出現症狀的89歲男人,自農曆新年後就無出過小區,當局判斷他的感染源是來自過往的社區感染。

目前小區已經封閉,所在區域的風險等級提升至中風險,一名官員亦因防控不力被免職。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。