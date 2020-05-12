吉林、武漢再爆社區感染 吉林宣布進入戰時狀態

【有線新聞】

中國內地疫情轉趨穩定之際，吉林近日爆出社區傳播個案，3天內有15人確診，當局宣布全市進入戰時狀態。

出事的是吉林省舒蘭市，高速公路的出入口，有穿著全套防護服的交通警把守，除了運送生活物資之外，其餘車輛一律禁止通行。

市內火車站關閉，鐵路、巴士和的士都已經停運。城內大部分店鋪已經關門，街上空無一人，全市診所和藥房被禁止出售退燒藥，亦不可以私下收治發熱病人，就連復課了一個月的中學生都要再次停課，由旅遊巴送回家。

當地在上周四新增一宗本地感染個案，患者是公安局一個45歲洗衣女工，無外遊記錄，也沒有接觸外省回市人員，她確診兩日後，家人和密切接觸者之中有11人確診，到了周日再有3個確診。

另外還有一人在遼寧瀋陽確診，事後亦證實是她的關聯病例，而這個瀋陽的個案，在病發前曾經搭過高鐵、上班和去過按摩。

這條傳播鏈目前已導致，吉林有最少290人被列為緊密接觸者，需要隔離，不過作為源頭的女工是從哪裡感染病毒？官方仍然未公布。

另外，湖北武漢自上周六開始，亦新增了6宗確診病例，打破了連續36天的零確診記錄，患者全部來自同一個小區，但通報指，最早出現症狀的89歲男人，自農曆新年後就無出過小區，當局判斷他的感染源是來自過往的社區感染。

目前小區已經封閉，所在區域的風險等級提升至中風險，一名官員亦因防控不力被免職。

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