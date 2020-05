世衛指未邀台灣參加大會因缺乏政治共識

【有線新聞】

世衛透露至今有13個成員國提案,建議邀請台灣參與下周的世界衛生大會,但因缺乏「政治共識」,總幹事譚德塞至今未獲授權發出邀請。

世衛一直強調台灣能否以觀察員身分參與世界衛生大會,不是由總幹事決定。

譚德塞這日在例行記者會再被問到是否會邀請台灣與會時,繼續沒回應,由法律顧問代答。

法律顧問解釋指,2009至2016年、即陳馮富珍任總幹事時期,台灣能夠以「中華台北」身分參加世衛大會,是因為當時成員國有政治共識,找到一個外交政治上的同意方案。

世衛法律顧問所羅門表示:「根據那一基礎,當時的總幹事可以、亦發出邀請。但現時情況並不一樣,相對於明顯的支持,現時成員國意見分歧。沒有基礎,所以沒有授權讓總幹事發邀請。」

當被問到世衛是否政治行先,所以奉行「一中原則」靠攏北京,世衛指只是按49年前定下的政策,即「中華人民共和國是中國唯一的合法代表」行事。

世衛又指,至今收到13個成員國提案要求邀請台灣與會,會交由大會決定,結果取決於成員國集體意願。

台灣傳媒報道,提案的國家均同台灣有外交關係,美國沒份提案。

