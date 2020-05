東灣兩女賊超市內偷錢包 專向長者埋手（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

新型肺炎疫情下,長者冒不少風險出外購買食物和日用品,而東灣Walnut Creek和Concord有兩名女賊人,專門在超市向長者下手,偷竊他們的錢包,並盜用他們的信用卡。

Walnut Creek警方公開的閉路電視片段可見,現場是一家Safeway超市,穿黑色T恤的女人,以及在後面穿白色T恤靠近女長者的女人,都是涉嫌偷竊的賊人。

警方表示,兩個女賊上月30號以及今個月2號,分別在Concord和Walnut Creek兩間超市偷竊女長者的錢包,裡面有信用卡、現金,還有身份證和工卡。

警方指出,賊人得手之後,隨即用受害人的信用卡消費。

警方表示,兩個女賊都是20多歲的非洲裔,其中一人身材粗壯,穿粉紅色短褲,而另一次犯案時穿著白色T恤,另一個賊人從閉路電視片段可見,像是懷孕,她身穿灰色上衣和緊身褲,另一宗案件則穿著黑色NikeT恤。

警方呼籲市民協助破案,可聯繫調查案件的探員,電話是(925) 943-5875,或發電郵至[email protected]。

警方也呼籲大家在公眾場所留意四周環境,因為匪徒並不會遵守居家令和社交距離,只會找機會下手,而現在大家都戴口罩,令不法分子更加壯膽。

警方也奉勸大家,將不需要隨身攜帶的重要證件,例如工卡放在家裡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。