【KTSF 黃恩光報導】

加州大學(UC)總校長Janet Napolitano建議未來幾年,暫停要求應屆高中畢業生考大學入學試SAT和ACT。

洛杉磯時報的報導指出,Napolitano向加大校董會提出一個複雜的5年計劃,2021和2022學年申請入讀加大的學生,可選擇考不考ACT和SAT,2023和2024學年,取消考ACT和SAT的要求,到了2025年,加大將採用新的統一入學考試制度,適用於加大十間分校。

加大近年一直有意取消SAT和ACT考試要求,原因是認為這兩項考試對低收入家庭的學生不公平。

加大已經宣布,申請2021年入學的學生,由於新型肺炎疫情,不需要提交大學入學試成績。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。