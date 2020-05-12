聯合航空客機過於擁擠 沒遵從社交距離指引

【KTSF 梁秋玉報導】

近日一名從紐約返回舊金山的醫生披露，所乘坐的聯合航空（United Airlines）客機過於擁擠，並沒有保持應有的社交距離，立即引發對航空業健康安全的擔憂，而聯航的回應是甚麼呢？

聯航乘客在社交媒體公開的照片顯示，機艙內並沒有足夠的社交距離，聯航隨即宣佈最新政策，如果飛機接近客滿，會提前24小時給予乘客警告，並准許取消或重新預定航班，而且如果乘客辦理登機手續時，航班載客量達到七成或以上，也會提醒乘客。

自從疫情爆發後，航空旅客人數暴跌，聯航估計8成5的航班，乘客人數不到一半。

不過航空公司表示，並不能擔保社交距離，因為航班次數銳減，但他們仍希望可以保障旅客去到目的地，尤其是一天只有一個航班的地方，所以某些航班人數會比其它航班多。

而乘客對於客機人多有不同看法。

乘客Harvey Cabrera說：「我會感覺很舒服，如果左右都有人。」

乘客Jay Kwon說：「一位乘客就坐我後面，若更擁擠，我會不喜歡。」

其它航空公司已採取更嚴格的社交距離規定，例如American Airlines就會空出一半的中間座位，讓乘客和空服員有適當間距。

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