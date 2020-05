聯合航空客機過於擁擠 沒遵從社交距離指引

【KTSF 梁秋玉報導】

近日一名從紐約返回舊金山的醫生披露,所乘坐的聯合航空(United Airlines)客機過於擁擠,並沒有保持應有的社交距離,立即引發對航空業健康安全的擔憂,而聯航的回應是甚麼呢?

聯航乘客在社交媒體公開的照片顯示,機艙內並沒有足夠的社交距離,聯航隨即宣佈最新政策,如果飛機接近客滿,會提前24小時給予乘客警告,並准許取消或重新預定航班,而且如果乘客辦理登機手續時,航班載客量達到七成或以上,也會提醒乘客。

自從疫情爆發後,航空旅客人數暴跌,聯航估計8成5的航班,乘客人數不到一半。

不過航空公司表示,並不能擔保社交距離,因為航班次數銳減,但他們仍希望可以保障旅客去到目的地,尤其是一天只有一個航班的地方,所以某些航班人數會比其它航班多。

而乘客對於客機人多有不同看法。

乘客Harvey Cabrera說:「我會感覺很舒服,如果左右都有人。」

乘客Jay Kwon說:「一位乘客就坐我後面,若更擁擠,我會不喜歡。」

其它航空公司已採取更嚴格的社交距離規定,例如American Airlines就會空出一半的中間座位,讓乘客和空服員有適當間距。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。