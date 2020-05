慈濟基金華埠素食送餐計劃逢週一向散房住客送餐（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

慈濟基金會與舊金山市參事佩斯金合作,推出新的送餐計劃,每逢星期一向華埠兩座散房大廈的住客送上素食餐。

慈濟的義工將準備好的素食餐送到寧陽會館,再逐一分發給住在會館樓上的散房戶。

舊金山市參事佩斯金助理甄錦浩(Calvin Yan)說:「因為疫情的影響,其實很多華埠的善長人翁都很擔心華埠不同階層的身體健康及居住環境,又知道華埠很大部分是散房家庭,擔心散房家庭公寓裡要共用廁所及廚房,擔心他們有交叉感染的危險。」

這次是慈濟首次參與在華埠散房的送餐計劃,計劃名叫「齋戒息災 週一素食日」,由本星期起至6月底每逢星期一,慈濟都會為住在寧陽會館及李氏宗親會大樓的散房戶,送上約50分素食餐。

為了宣傳環保,慈濟週一亦向散房戶派發他們製作的布口罩,口罩可以多次使用,用一年至三年都不會壞。

慈濟舊金山支會公關黃淑雲說:「因為現在的話,很多人都用一次性的口罩,我們認為布口罩的話,讓大家環保,而且可以再次使用,除了布口罩外,我們也希望跟大家結緣,我們素食的午餐,也是以環保為觀念。」

中華總會館總董李殿邦(Ding Lee)說:「感謝慈濟,在這關鍵時刻,對我們華埠及長者的關懷,還有他們的愛心,讓大家知道世間上仍有很多溫暖。」

佩斯金辦公室表示,今次是先導計劃,如果華埠居民的反應熱烈,慈濟會考慮天天送餐,並將服務擴展到其他散房大廈。

