【KTSF】

社交媒體Twitter行政總裁Jack Dorsey週二發電郵給所有員工,表示旗下某些員工將可以永久在家工作,即使疫情已結束。

Dorsey表示,即使居家抗疫令結束,某些員工將可以永久在家工作,但如果工作關係需要出現在辦公室,這些員工仍然要回辦公室上班。

新型肺炎疫情在美國爆發後,Twitter是其中一家率先讓員工在家上班的科技企業之一。

Dorsey在電郵中亦表示,Twitter的辦公室估計不會在9月前重開,所有工幹旅遊亦已取消,只有少數例外。

