特朗普記者會與華裔女記者針鋒相對

【有線新聞】

特朗普總統週一在記者會上提及,美國檢測能力大幅提升,人均比例高於南韓、英國等地,形容是「取得勝利」,哥倫比亞廣播公司華裔記者提出質疑,雙方針鋒相對。

哥倫比亞廣播公司記者蔣維佳問:「你多次吹噓美國檢測能力遠勝其他國家,這有何意義?為何執著與別國比較,當每天都有美國人喪命、每天都有更多人確診?」

特朗普答:「全球各地都有人死亡,這問題或許你該問中國,不要問我,問中國,好嗎?向他們提問的話也許會有不尋常答案。好的,下一位。」

蔣維佳再問:「總統先生,為何你特別對我說我應該問中國?」

特朗普答:「我沒針對任何人,只是因為你惡意提問。」

蔣維佳最後指自己並非惡意提問。

特朗普原本示意美國有線新聞網絡記者提問,該名女記者讓蔣維佳完成發問。

到她打算問問題時,特朗普打斷其發言,腰斬記者會離場。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。