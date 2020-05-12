特朗普記者會與華裔女記者針鋒相對

【有線新聞】

特朗普總統週一在記者會上提及，美國檢測能力大幅提升，人均比例高於南韓、英國等地，形容是「取得勝利」，哥倫比亞廣播公司華裔記者提出質疑，雙方針鋒相對。

哥倫比亞廣播公司記者蔣維佳問：「你多次吹噓美國檢測能力遠勝其他國家，這有何意義？為何執著與別國比較，當每天都有美國人喪命、每天都有更多人確診？」

特朗普答：「全球各地都有人死亡，這問題或許你該問中國，不要問我，問中國，好嗎？向他們提問的話也許會有不尋常答案。好的，下一位。」

蔣維佳再問：「總統先生，為何你特別對我說我應該問中國？」

特朗普答：「我沒針對任何人，只是因為你惡意提問。」

蔣維佳最後指自己並非惡意提問。

特朗普原本示意美國有線新聞網絡記者提問，該名女記者讓蔣維佳完成發問。

到她打算問問題時，特朗普打斷其發言，腰斬記者會離場。

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