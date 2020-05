【KTSF】

聯邦政府2.2萬億元紓困法案中的派錢計劃,國稅局表示,在計劃開始的頭四個星期,在1.5億個付款中,已經發出支付了1.3億個付款。

國稅局又提醒民眾,如果想透過銀行直接轉帳方式過數,本星期三是最後一天將自己的銀行資料輸入國稅局的’Get My Payment’ app,這個app也可以查看追蹤自己派錢的進度和金額,如果接受支票拿錢的,就毋需使用這個app。

國稅局又說,如果在2018和2019年沒有報稅而又合符資格拿錢的話,民眾可以登入國稅局網站的non-filers欄目,輸入自己的資料。

