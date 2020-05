舊金山下週一讓部分商戶重開 如染疫人數升將叫停（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山暫定將於下星期一讓部分商業重啟送貨,及自行取貨的服務,衛生局向所有必要營運及即將重啟的商業提出五大衛生準則,不過局方指,如果未來數星期住院人數急升,市府或會叫停重啟計劃。

舊金山宣布,將於下星期一5月18號重開的商店,包括花店、書店、唱片及樂器店、玩具及電子遊戲店、家具及家庭用品、化妝品及美容用品、美術工具及用品、縫紉和針線工作,不過商鋪只可以提供送貨及店面取貨的服務。

市長布里德表示,知道很多市民希望再進一步重開更多商舖,但沒有人知道後果會怎樣,因此市府想試水溫,看看重開以上商舖後,感染個案會否激增,從而再去評估下一步應該怎樣做。

布里德說:「開放得越多商業,即是人與人之間接觸多了,傳染的可能性亦會增加,我們准許送貨及取貨服務,是向前一大步同時風險也大。」

針對正在營業、提供必要服務的商戶,以及即將重開的商戶,衛生局向他們發出五大公共衛生準則。

包括商戶自行制訂有關衛生與安全的計劃;確保員工及顧客在商店內保持社交距離及遮蓋口鼻;店舖必須提供清潔用品,包括是消毒搓手液及洗手液;職員必須在店內劃分6呎距離的範圍,並清潔顧客經常觸碰的地方;暫停與食品有關的自助服務及處理好賣剩的蔬果。

舊金山週一新增11宗確診,累計1,954宗,死亡人數增加一人至35人,衛生局局長Grant Colfax指,要進一步重啟經濟,住院人數是關鍵之一。

由4月6日至今,舊金山的住院人數一直維持70至94人,而週一的住院人數是71人,呈現緩和的趨勢,如果未來幾星期住院人數激增,舊金山的重啟經濟計劃或會暫停。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「若下週住院人數維持在這範圍,我們預計會讓下一階段的商戶重開,但如果住院人數持續上升,我們會評估新個案的感染來源,將注意力集中在那裏。」

過去的周末,有報道指舊金山每日花3萬元預留了近千間空置的酒店房,讓前線醫護及員工入住,不過至今入住率只有約兩成,布里德週一表示,市府正與酒店重新商討合約條款,會更改這些空置酒店房的用途,讓確診的散房戶、無家可歸者,以及無法自我隔離的確診者入住。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。