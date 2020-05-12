舊金山下週一讓部分商戶重開 如染疫人數升將叫停（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山暫定將於下星期一讓部分商業重啟送貨，及自行取貨的服務，衛生局向所有必要營運及即將重啟的商業提出五大衛生準則，不過局方指，如果未來數星期住院人數急升，市府或會叫停重啟計劃。

舊金山宣布，將於下星期一5月18號重開的商店，包括花店、書店、唱片及樂器店、玩具及電子遊戲店、家具及家庭用品、化妝品及美容用品、美術工具及用品、縫紉和針線工作，不過商鋪只可以提供送貨及店面取貨的服務。

市長布里德表示，知道很多市民希望再進一步重開更多商舖，但沒有人知道後果會怎樣，因此市府想試水溫，看看重開以上商舖後，感染個案會否激增，從而再去評估下一步應該怎樣做。

布里德說：「開放得越多商業，即是人與人之間接觸多了，傳染的可能性亦會增加，我們准許送貨及取貨服務，是向前一大步同時風險也大。」

針對正在營業、提供必要服務的商戶，以及即將重開的商戶，衛生局向他們發出五大公共衛生準則。

包括商戶自行制訂有關衛生與安全的計劃；確保員工及顧客在商店內保持社交距離及遮蓋口鼻；店舖必須提供清潔用品，包括是消毒搓手液及洗手液；職員必須在店內劃分6呎距離的範圍，並清潔顧客經常觸碰的地方；暫停與食品有關的自助服務及處理好賣剩的蔬果。

舊金山週一新增11宗確診，累計1,954宗，死亡人數增加一人至35人，衛生局局長Grant Colfax指，要進一步重啟經濟，住院人數是關鍵之一。

由4月6日至今，舊金山的住院人數一直維持70至94人，而週一的住院人數是71人，呈現緩和的趨勢，如果未來幾星期住院人數激增，舊金山的重啟經濟計劃或會暫停。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說：「若下週住院人數維持在這範圍，我們預計會讓下一階段的商戶重開，但如果住院人數持續上升，我們會評估新個案的感染來源，將注意力集中在那裏。」

過去的周末，有報道指舊金山每日花3萬元預留了近千間空置的酒店房，讓前線醫護及員工入住，不過至今入住率只有約兩成，布里德週一表示，市府正與酒店重新商討合約條款，會更改這些空置酒店房的用途，讓確診的散房戶、無家可歸者，以及無法自我隔離的確診者入住。

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