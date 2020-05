【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山5名市參事提出修憲案,建議將市政選舉的投票年齡降低至16和17歲。

幾名市參事將於週二的市參議會全體會議中提出有關修改市府憲章的法案,目前舊金山的投票年齡為18歲,如果修憲案在市參議會過關,放在今年11月的選舉,並獲選民通過的話,舊金山將會成為全美首個主要城市,容許16和17歲市民在市政選舉中投票。

