東聖荷西拉美裔社區成疫症重災區（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一項最新的發現,東聖荷西的拉丁美洲裔社區是該縣的重災區。

該縣前100名染疫死亡人數中,有3分之1以上發生在聖荷西東區的4個郵區號碼,95116、95127、95122、95148,這是Santa Clara縣最窮的郵區號碼,因新型肺炎死亡人數比最富有的郵區號碼高出四倍。

這個發現意味著,新型肺炎的死亡率不成比例的發生在弱勢社區族群,主要是拉美裔及非洲裔,這些社區長久以來醫療資源不足,由於經濟壓力及工作的性質,在新型肺炎病毒蔓延期間,無法安全的待在家裡。

除了醫療資源不足,南灣學校進行遙距學習,也出現嚴重的數碼鴻溝。

Santa Clara縣統計出,該縣有15,000個家庭沒有電腦及上網設備,縣議員Dave Cortese週二將提案,要求獲得資金為弱勢的家庭提供約11,000台上網裝置,以及14,000部手提電腦或平板電腦。

另外,Cupertino的Main Street美食街的發展商,週二開始將舉行「外賣星期二」配捐計畫,每個星期二在Main Street的特定餐廳購買餐點,發展商將會捐出同等值的價錢給當地學區,用來購買食物給需要的學生家庭。

灣區居家令已進入第9個星期,經濟也緩慢重新啟動,週一南灣Cupertion的Blackberry Farm高爾夫球場以及Sports Center網球場都重新開放,打球者必須遵守的嚴格規定,沒有高爾夫球車,一組只許兩人打,必須是自己家人,網上預約

開球前十分鐘抵達,打完球立刻離開,練習場關閉,網球場規定也是一樣。

Santa Clara縣週一也特別提供心理健康資訊,對於精神受到的壓力,包括遭受歧視、財務壓力等專家建議。

Santa Clara縣行為健康局高級經理Rachael Talamantex說:「保持聯絡非常重要,跟家人、朋友、社交聯絡網,還有社區資源,包括食物、庇護、經濟援助。」

Santa Clara縣的心理輔導熱線是1-800-704-0900。

