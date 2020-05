【KTSF】

屬於常春藤名校之一的普林斯頓大學,今年將會由一名黑人學生代表畢業生在畢業禮上致告別辭,是該校274年歴史上的第一次。

獲得這項榮譽的畢業生,是來自加拿大22歲的Nicholas Johnson,由於受到疫情影響,大學只會在5月31日舉行虛擬畢業禮,而Johnson將會發表告別演說。

Johnson表示,能成為首位黑人畢業生發表告別演說,令他感到很意外,而且也特別有意義,因為考慮到大學的歷史,與黑奴的淵源。

Johnson主修運籌學和金融工程,他畢業前曾經在Google的加州總部工作,也曾經到英國牛津大學實習,他將會在暑假後到麻省理工攻讀博士課程。

同樣是普林斯頓校友的前第一夫人米雪兒奧巴馬,也有發推文祝賀Johnson。

