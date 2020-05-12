美國新型肺炎死亡人數破8萬 紐約州計劃重開經濟

【KTSF 江良慧報導】

全美新型肺炎確診個案超過134萬，死亡人數則突破8萬，與此同時，全國大部分的州分都計劃局部復市，當中包括疫情最嚴重的紐約州。

紐約死亡人數已經超過26,000人，不過新增病例和住院率都已經下降至接近兩個月前的水平。

州長Andrew Cuomo表示，在過去一天，有488個新型肺炎病人住院，接近3月19日時紐約州的入院人數。

另外，有161人染疫死亡，接近3月26日的水平，所以在很多方面來說，最壞的情況已經過去，也因此，Cuomo宣布紐約上州地區從星期五州居家令屆滿日開始逐步重開。

Cuomo早前已經表示，不同地區可以分階段重開，只要達到7個指定標準，包括住院人數和死亡人數14天下跌，有足夠的醫院床位、檢測能力和可以追踪接觸者，紐約市就只達到其中4項，所以尚未能夠重開復市。

另一方面，有越來越多州分陸續重開，但也面對不少問題，在鄉謠音樂誕生地Bristol小鎮分別坐落在田納西州和維珍尼亞州，兩地因應疫情重開的時間表各有不同。

Bristol商會總裁及行政總裁說：「有一間餐廳從窗口向外望，對面街30碼以外，有人走進商店吃飯購物，所以是一個挑戰*

部分商業東主希望像維珍尼亞等州分，可以分區域重開，令Bristol可以避免出現同一街道上的餐廳，有不同的限制。

在南達科他州，有印第安部落就認為州重開太早，於是他們在公路上設置檢查站，目的是要追踪病毒以阻止散播。

南達科他州長要求撤除這些路障，但部族拒絕。

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