美國新型肺炎死亡人數破8萬 紐約州計劃重開經濟

全美新型肺炎確診個案超過134萬,死亡人數則突破8萬,與此同時,全國大部分的州分都計劃局部復市,當中包括疫情最嚴重的紐約州。

紐約死亡人數已經超過26,000人,不過新增病例和住院率都已經下降至接近兩個月前的水平。

州長Andrew Cuomo表示,在過去一天,有488個新型肺炎病人住院,接近3月19日時紐約州的入院人數。

另外,有161人染疫死亡,接近3月26日的水平,所以在很多方面來說,最壞的情況已經過去,也因此,Cuomo宣布紐約上州地區從星期五州居家令屆滿日開始逐步重開。

Cuomo早前已經表示,不同地區可以分階段重開,只要達到7個指定標準,包括住院人數和死亡人數14天下跌,有足夠的醫院床位、檢測能力和可以追踪接觸者,紐約市就只達到其中4項,所以尚未能夠重開復市。

另一方面,有越來越多州分陸續重開,但也面對不少問題,在鄉謠音樂誕生地Bristol小鎮分別坐落在田納西州和維珍尼亞州,兩地因應疫情重開的時間表各有不同。

Bristol商會總裁及行政總裁說:「有一間餐廳從窗口向外望,對面街30碼以外,有人走進商店吃飯購物,所以是一個挑戰*

部分商業東主希望像維珍尼亞等州分,可以分區域重開,令Bristol可以避免出現同一街道上的餐廳,有不同的限制。

在南達科他州,有印第安部落就認為州重開太早,於是他們在公路上設置檢查站,目的是要追踪病毒以阻止散播。

南達科他州長要求撤除這些路障,但部族拒絕。

