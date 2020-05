【KTSF 劉瑩報導】

上次說到東灣Fremont市府有提供3種不同類型的可負擔房屋計劃,但不同項目有不同規則需要遵守,先和大家說說給予普通家庭的可負擔租賃房屋。

可負擔租賃房屋如果在申請入住之後,收入超過規定的上限,又是否會被趕走呢?

Fremont市社區發展局房屋經理Lucia Hughes說:「其實他們收入超了,還是可以住在那裡,政府是想鼓勵大家的收入不斷增加,所以就算收入超了,也不會叫他們搬出去的。」

但是租金就會相應增加,不過就不會超過家庭收入的三成。

可負擔租賃房屋入住之後,也要遵守一些的規定。