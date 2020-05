傳染病專家警告美國過早解封或要承受嚴重後果

【KTSF】

美國首席傳染病專家兼白宮抗疫小組成員Anthony Fauci醫生週二警告說,如果州與地方政府過早解除居家令,美國有可能要承受更嚴重的後果,造成更多人受難和死亡,也令經濟遭逢更大損害。

Fauci週二以網上連線方式在聯邦參議院一個小組會議上作供,在美國約20多個州逐步解封以重啟經濟活動下,Fauci與其他醫療專家都警告,雖然檢測已擴大,加上研發疫苗的工作正全速進行,但疫情的風險仍未消除。

Fauci作證時說,在民眾恢復社交聚會後,感染個案無可避免會增加,如果在沒有遵從衛生指引下急著重啟經濟,小規模的個案升幅有可能演變成大爆發,後果可以很嚴重。

Fauci說,太早重開經濟可能反會時光倒流,導致原應可避免的受難和死亡個案出現,反而阻礙經濟復甦的步伐。

全球目前有接近420萬人感染新型肺炎,導致287,000人死亡,美國已有逾8萬人死亡,Fauci表示實際數字可能更高。

