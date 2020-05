【KTSF】

因新型冠狀病毒疫情而關閉3個多月的中國上海迪士尼樂園,11日重新開園,成為全球第一家復業的迪士尼樂園,位於佛州的Disney World週一則宣布,將在7月重新恢復營業。

迪士尼表示,會逐步重開各地的樂園,其中位於佛州奧蘭多的Disney World受到疫情影響,從3月中起關閉,週一公司宣布將在7月重開,訪客必須遵守防疫規定,包括限制入園人數、強制戴口罩或遮住口鼻,以及入園前檢測體溫等,另外只能接受預約入園。

上海迪士尼已經率先開園,而奧蘭多的Disney Springs將在本月20日重開,洛杉磯的Disneyland重開日期尚未宣布。

