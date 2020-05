眾院民主黨人提3萬億救市方案 建議再向國民派錢1,200元

【KTSF】

聯邦眾議院議長普洛西週二公布新一輪經濟救市方案,總額超過3萬億元,將會再向美國民眾派錢救急,同時為州與地方政府提供接近一萬億元撥款,並向前線必要員工發放災害應急款項。

眾議院最快於週五表決方案,但共和黨參議院領袖麥康尼則認為無須急著表決,可留待亡兵紀念日後才討論。

這項方案名為英雄法案(Heroes Act),將會為州、地方或印第安部落政府撥款接近一萬億元,以避免裁員,當中有3,750億元將撥給市郊或農村政府,這些政府在上一輪救市方案中大多沒有受惠。

新方案建議再向每名美國民眾派錢1,200元,每個家庭最多可領6,000元,同時會撥款1,750億元作為房屋援助,協助支付租金和房貸,以及撥款750億元進行病毒檢測。

新方案也建議,聯邦政府每週發放的600元失業金,將會延長至明年6月,同時會把糧食券撥款上調15%,並會提供新撥款協助僱主為員工購買健保,以及為僱主提供挽留僱員的抵稅優惠。

新方案也會為前線必要員工提供災害應急款項,金額達2,000億元。

